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Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса

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А принесенные из магазина покупки нужно продезинфицировать, как и открытые участки кожи.

Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса. В ведомстве считают, что нужно исключить контакты детей с другими людьми. А также дезинфицировать дом: часто проветривать помещение и делать влажную уборку.

Рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

Принесенные из магазина покупки нужно продезинфицировать, как и открытые участки кожи. Ведомство считает, что гулять с детьми можно на своих приусадебных участках и площадках.

Посещать парки и леса можно лишь при отсутствии контактов с другими людьми. Детские площадки посещать вовсе не стоит.

Ранее Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом.

Теги: дети, коронавирус, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Александровна Анжелика
Сегодня 9:44

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