А принесенные из магазина покупки нужно продезинфицировать, как и открытые участки кожи.

Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса. В ведомстве считают, что нужно исключить контакты детей с другими людьми. А также дезинфицировать дом: часто проветривать помещение и делать влажную уборку.

Рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.

Принесенные из магазина покупки нужно продезинфицировать, как и открытые участки кожи. Ведомство считает, что гулять с детьми можно на своих приусадебных участках и площадках.

Посещать парки и леса можно лишь при отсутствии контактов с другими людьми. Детские площадки посещать вовсе не стоит.

Ранее Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом.