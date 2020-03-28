Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса. В ведомстве считают, что нужно исключить контакты детей с другими людьми. А также дезинфицировать дом: часто проветривать помещение и делать влажную уборку.
Рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
Принесенные из магазина покупки нужно продезинфицировать, как и открытые участки кожи. Ведомство считает, что гулять с детьми можно на своих приусадебных участках и площадках.
Посещать парки и леса можно лишь при отсутствии контактов с другими людьми. Детские площадки посещать вовсе не стоит.
Ранее Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом.
Обсуждение ( 1 )
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