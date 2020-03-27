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Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом

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20% россиян, заразившиеся коронавирусом, заболели внутри страны, а не за рубежом.

Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом. В ведомстве считают, что эпидемиологическая ситуация в стране развивается спокойными темпами. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

У нас нет взрывного роста, - заявила она на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По её словам, 20% россиян, заразившиеся коронавирусом, заболели внутри страны, а не за рубежом.

В программе у Владимира Познера главный санврач рассказала, что у переболевших коронавирусом появился иммунитет этой инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как говорить с ребенком о коронавирусе.

Теги: коронавирус, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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