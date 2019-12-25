Результаты жеребьевки полуфиналов "Евровидения" останутся в силе в 2021 году

Участие в конкурсе примет также 41 страна.

Организаторы "Евровидения" заявили, что не будут проводить новую жеребьевку полуфиналов в 2021 году, сохранив результаты этого года. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте песенного конкурса.

В следующем году участие в конкурсе примет также 41 страна. Все участники, которым в 2020 году выпало выступать в первом и втором полуфиналах, останутся в списках на 2021 год.

65-й международный песенный конкурс "Евровидение" должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Но из-за пандемии коронавируса его перенесли на следующий год. Вместо стандартного "Евровидения" показали специальный концерт Europe Shine a Light. В 2021 году организаторы конкурса рассматривают четыре возможных сценария проведения – от обычного формата до выступлений участников по телемосту.

В 2020 году Россию на "Евровидении" должна была представлять рейв-группа Little Big. Чтобы принять участие в конкурсе в следующем году музыкантам предстоит вновь пройти отбор.

Ранее мы писали, что организаторов отбора на "Детское Евровидение" обвинили в подтасовке.

Фото: Instagram / eurovision