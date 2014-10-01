  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трампу вручат премию мира во время жеребьевки ЧМ-2026
Сегодня, 9:33
28
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Трампу вручат премию мира во время жеребьевки ЧМ-2026

0 0

Жеребьевка пройдет 5 декабря в Вашингтоне.

Президенту США Дональду Трампу вручат премию мира во время жеребьевки чемпионата мира по футболу-2026. Об этом сообщает издание Politico.

Речь идет о специальной награде, которая вручается Международной федерацией футбола (ФИФА). Жеребьевка группового этапа финальной стадии ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Вашингтоне. Трампа как лауреата премии представит президент ФИФА Джанни Инфантино. Глава Белого дома также выступит со своей речью после вручения награды.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии турнира сыграют 48 национальных сборных.

Ранее Трамп предостерег от призывов не исполнять его указы.

Фото: YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, жеребьевка, награда, президент сша, чм-2026
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии