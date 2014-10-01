Трампу вручат премию мира во время жеребьевки ЧМ-2026

Жеребьевка пройдет 5 декабря в Вашингтоне.

Президенту США Дональду Трампу вручат премию мира во время жеребьевки чемпионата мира по футболу-2026. Об этом сообщает издание Politico.

Речь идет о специальной награде, которая вручается Международной федерацией футбола (ФИФА). Жеребьевка группового этапа финальной стадии ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Вашингтоне. Трампа как лауреата премии представит президент ФИФА Джанни Инфантино. Глава Белого дома также выступит со своей речью после вручения награды.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии турнира сыграют 48 национальных сборных.

Фото: YouTube / The White House