Трампу вручат премию мира во время жеребьевки ЧМ-2026

Президенту США Дональду Трампу вручат премию мира во время жеребьевки чемпионата мира по футболу-2026. Об этом сообщает издание Politico.
Речь идет о специальной награде, которая вручается Международной федерацией футбола (ФИФА). Жеребьевка группового этапа финальной стадии ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Вашингтоне. Трампа как лауреата премии представит президент ФИФА Джанни Инфантино. Глава Белого дома также выступит со своей речью после вручения награды.
Напомним, ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В финальной стадии турнира сыграют 48 национальных сборных.
Ранее Трамп предостерег от призывов не исполнять его указы.
Фото: YouTube / The White House
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все