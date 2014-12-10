Глава Белого дома обратился к демократам, которые призвали военных не исполнять приказы нынешней администрации.

Президент США Дональд Трамп предостерег от призывов не исполнять его указы. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома обратился к сенатору-демократу Марку Келли, который вместе с другими политиками из демократической партии призвал военных США не исполнять приказы нынешней администрации, если они противоречат закону. Трамп отметил, что "группа непатриотичных политиков поступили неправильно". Президент отметил, что они сами знают об этом.

Надеюсь, что те, кто смотрит на них, не заблуждается, считая, что открытые и свободные призывы к неповиновению президенту Соединенных Штатов - это нормально! Дональд Трамп, президент США

Фото: YouTube / The White House