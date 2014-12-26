The Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

Белый дом отверг почти все требования венесуэльского президента.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в состоявшемся 21 ноября телефонном разговоре с венесуэльским коллегой потребовал от Николаса Мадуро, чтобы тот покинул свою страну в течение недели. Соответствующими данными с поделились журналисты из иностранного новостного агентства The Reuters в материале, опубликованном 1 декабря. Со ссылкой на собственные источники СМИ указало аудитории, что беседа политических лидеров продолжалась менее 15 минут.

....сказал Мадуро, что у него есть неделя на то, чтобы уехать из Венесуэлы со своей семьей и отправиться в любое место по его выбору. Дональд Трамп, глава США

Далее от 29 ноября Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал о том, что теперь все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми обязаны считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее "полностью закрытым". Корреспонденты издания указали, что Николас Мадуро выразил готовность лидеру Белого дома покинуть территорию латиноамериканского государства вместе с членами семьи в том случае, если в отношении этих людей Вашингтон объявит полную юридическую амнистию, включая отмену всего санкционного давления против сотни должностных лиц Венесуэлы. Власти из Каракаса якобы также потребовали от США прекращения в Международном уголовном суде (МУС) касающегося него расследования. Политик отметил, что переходное правительство республики до проведения новых выборов должна возглавить исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Источники новостного агентства уточнили, что Дональд Трамп"отверг большую часть" требований коллеги.

