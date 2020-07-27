Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена

Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена. Герой предстал перед зрителями в черном костюме с серебряным плащом. Видео опубликовано в Twitter DC Universe.
На ролике показана сцена из режиссерской версии "Лиги справедливости", которая не понравилась продюсерам фильма и поэтому была вырезана. Новая экипировка Супермена является отсылкой к одному из эпизодов комикса, в котором герой возвращается из могилы уже в черном костюме.
Ранее появились слухи, что Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена. Якобы актер ведет переговоры со студией Warner Bros.
Сам Кавилл опроверг эту информацию. Он заявил, что не ведет никаких переговоров на этот счет. Однако "в каком-то идеальном мире" он с удовольствием вновь сыграл Супермена.
Ранее мы писали, что вышел тизер версии "Лиги Справедливости" от Зака Снайдера.
Видео: Twitter / DC Universe
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