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Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена

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Герой предстал перед зрителями в черном костюме с серебряным плащом.

Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена. Герой предстал перед зрителями в черном костюме с серебряным плащом. Видео опубликовано в Twitter DC Universe.

На ролике показана сцена из режиссерской версии "Лиги справедливости", которая не понравилась продюсерам фильма и поэтому была вырезана. Новая экипировка Супермена является отсылкой к одному из эпизодов комикса, в котором герой возвращается из могилы уже в черном костюме.

Ранее появились слухи, что Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена. Якобы актер ведет переговоры со студией Warner Bros.

Сам Кавилл опроверг эту информацию. Он заявил, что не ведет никаких переговоров на этот счет. Однако "в каком-то идеальном мире" он с удовольствием вновь сыграл Супермена.

Ранее мы писали, что вышел тизер версии "Лиги Справедливости" от Зака Снайдера.

Видео: Twitter / DC Universe

Теги: генри кавилл, зак снайдер, лига справедливости, супермен
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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