Генри Кавилл хочет вернуться к роли Супермена

В настоящий момент актер ведет переговоры об участии в новом проекте.

Британский актер Генри Кавилл решил вернуться к роли Супермена. В настоящий момент он ведет переговоры со студией Warner Bros. об участии в новом проекте про супергероя, основанном на комиксах DC. Об этом сообщает издание Deadline.

Новый фильм не будет продолжением "Человека из стали" 2013 года выпуска. Скорее всего, Кавилл снимется в картине "Шазам", а также в "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном и "Аквамене 2".

Ранее Генри Кавилл рассказал о знаменитой сцене в ванной из "Ведьмака". Актер заявил, что хотел высунуть ноги из ванной, как это делает его персонаж из одноименной игры, однако в реальности сделать этого не получилось – купель оказалась слишком большой.

Фото: кадр из фильма "Человек из стали"