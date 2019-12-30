Генри Кавилл рассказал о знаменитой сцене в ванной из "Ведьмака"

Актер поведал об особенностях съемок сериала "Ведьмак".

Известный актер Генри Кавилл рассказал о том, как у него неудачно получилось отдать дань уважения сцене из серии игр про Ведьмака на съемках сериала про Геральта – главного героя книг писателя Анджея Сапковского. По информации Independent, актер был намерен по особенному погрузиться в ванную после того, как победил монстра.

Кавилл хотел повторить сцену из серии игр "Ведьмак", фанатом которой он является. В ней Геральт вынимает ноги из ванной. Однако у него не вышло высунуть ноги в реальности – купель оказалась большей формы, чем предполагалось.

Ранее мы сообщали о том, что в новых сериях "Ведьмака" изменят костюмы армии Нильфгаарда. Фанаты раскритиковали доспехи, обозвав их "шарпеями" и "гусеницами". Во втором сезоне за внешний вид солдат будет отвечать другой человек - дизайнер Тим Аслан был уволен из проекта.

Видео: Ravenbreath / YouTube

Фото: кадр из игры "Ведьмак" / CD Projekt RED