Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена

Актер заявил, что таких планов у него не было, и таких переговоров не ведется.

Британский актер Генри Кавилл прокомментировал слухи о возвращении к роли Супермена. В беседе с корреспондентами издания Variety он заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По словам Кавилла, с каждый днем слухи становятся все более "дикими". Его удивляет то, что люди зачастую обсуждают что-то как уже свершившийся факт. При этом актер не планировал возвращаться к роли Супермена, таких переговоров ни с кем не вел.

Однако для актера важно, что люди в восторге от такого персонажа, как Супермен. Он уверен, что если пользователи сети пускают слухи и выдумывают что-то, то они хотят вновь увидеть этого героя на экранах.

"И в каком-то идеальном мире я бы с удовольствием снова сыграл этого персонажа", - отметил Генри Кавилл.

Ранее издание Deadline сообщило о том, что Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена. В настоящий момент актер якобы ведет переговоры со студией Warner Bros.

Планировалось, что новый фильм не будет продолжением "Человека из стали" 2013 года выпуска. Ожидалось, что Кавилл снимется в картине "Шазам", "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном и "Аквамене 2".

Фото: кадр из фильма "Человек из стали"