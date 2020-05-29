Режиссер "Логана" ответил на слухи о воскрешении Росомахи

Актер, исполнивший эту роль, неоднократно отрицал свое дальнейшее участие в "Людях Икс".

Режиссер фильма "Логан" Джеймс Мэнголд прокомментировал слухи о возвращении Хью Джекмана к роли Россомахи в перезапуске франшизы "Люди Икс". По словам Мэнголда, он был бы очень удивлен, если бы актер решил вернуться. Об этом пишет ComicBook.

Сам Хью Джекман неоднократно отрицал свое дальнейшее участие в "Людях Икс". Тем более его персонаж Росомаха погиб в фильме "Логан".

Режиссер считает, что в интернете часто "торгуют слухами", однако не стоит придавать им большого значения. Сам Мэнголд не против возвращения Хью Джекмана к роли мутанта, однако против того, чтобы этого персонажа играл другой актер, и была создана новая история супергероя.

Ранее фанаты "Людей Икс" показали в образе Росомахи Киану Ривза.

Видео: YouTube / iVideos