Киану Ривза показали в образе Росомахи

Фанаты "Людей Икс" предложили актеру заменить Хью Джекмана.

Пользователь Пабло Руиз (Pablo Ruiz) опубликовал в своем Instagram изображение, на котором показал, как бы выглядел Киану Ривз в образе Росомахи из "Людей Икс". Пост был выложен 25 мая на портале Screen Rant.

В комментарии под снимком Пабло Руиз написал, что давно хотел увидеть любимого актера в образе Росомахи (Джеймса Хоулетта). Ранее эту роль исполнял Хью Джекман, однако он покинул проект, поэтому фанаты теперь ищут ему замену.

Тем не менее, инсайдеры заявляли, что Хью Джекман теоретически готов вернуться к роли Росомахи, однако он не собирается играть этого персонажа на постоянной основе. Актер открыт для предложений Marvel, которые касаются эпизодического появления мутанта в будущих фильмах.

Ранее Киану Ривза в образе Призрачного гонщика показали в фанатском трейлере.

Фото: Instagram / Pablo Ruiz