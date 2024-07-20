В окрестностях Выборга живёт самая северная росомаха Ленобласти

Это удивительное животное внесено в Красную книгу 47 региона.

В Ленинградской области обнаружена самая северная росомаха в регионе. Она обитает под Выборгом, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Росомаха является редким животным для Ленинградской области и занесена в региональную Красную книгу, хотя в России в целом популяция этих зверей достаточно велика.

В России много росомах, основная популяция обитает ещё севернее — в Карелии и Мурманской области, а любители тёплых зим селятся в Ленинградской области. Отметим, что росомаха — хищное млекопитающее семейства куньих.

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Видео: Telegram-канал "Админка Ленобласти"