В Ленобласти обнаружили следы редкого для этого региона зверя

Это животное находится в Красной книге Ленинградской области.

В Кировском районе Ленобласти обнаружили следы крайне редкого для нашего региона зверя – росомахи. Об этом в блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

Специалист отметил, что следы передних лап росомахи очень похожи на медвежьи, но меньше по размеру. Единичных особей в лесах Ленобласти можно только зимой. И в основном, увидеть можно не самого зверя, а его следы.

По словам биолога, через несколько недель у росомах начнутся роды, поэтому, возможно, самка пришла в эти места, чтобы рожать. Росомаха находится в Красной книге Ленинградской области.

Ранее в Ленобласти заметили редкую гостью – ястребиную сову.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков ( Анастасия Власова)