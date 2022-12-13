В Ленобласти заметили редкую гостью – ястребиную сову

В Кировском районе Ленинградской области автору блога "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову удалось найти редкую для нашего региона птицу.
По размеру она – немногим крупнее галки. Это сова среднего размера, с выразительными желтыми глазами. По окраске, форме тела и стремительному полету она больше похожа на ястреба – не удивительно, что она так и называется: ястребиная сова.
Павел Глазков, биолог
Как отметил Павел Глазков, эти совы прекрасно видят и днём, что позволяет им охотиться в светлое время суток. Питается ястребиная сова белками, мелкими птицами, мышевидными грызунами.
Ястребиная сова – весьма редкий вид для нашего региона, она занесена в Красную книгу Ленинградской области.
Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков
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