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В Ленобласти заметили редкую гостью – ястребиную сову
Сегодня, 9:48
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В Ленобласти заметили редкую гостью – ястребиную сову

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Ястребиная сова – весьма редкий вид для нашего региона, она занесена в Красную книгу Ленинградской области.

В Кировском районе Ленинградской области автору блога "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову удалось найти редкую для нашего региона птицу.

По размеру она – немногим крупнее галки. Это сова среднего размера, с выразительными желтыми глазами. По окраске, форме тела и стремительному полету она больше похожа на ястреба – не удивительно, что она так и называется: ястребиная сова.

Павел Глазков, биолог

Как отметил Павел Глазков, эти совы прекрасно видят и днём, что позволяет им охотиться в светлое время суток. Питается ястребиная сова белками, мелкими птицами, мышевидными грызунами.

Ястребиная сова – весьма редкий вид для нашего региона, она занесена в Красную книгу Ленинградской области.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: павел глазков, сова
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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