В Ленобласти заметили редкую гостью – ястребиную сову

Ястребиная сова – весьма редкий вид для нашего региона, она занесена в Красную книгу Ленинградской области.

В Кировском районе Ленинградской области автору блога "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову удалось найти редкую для нашего региона птицу.

По размеру она – немногим крупнее галки. Это сова среднего размера, с выразительными желтыми глазами. По окраске, форме тела и стремительному полету она больше похожа на ястреба – не удивительно, что она так и называется: ястребиная сова. Павел Глазков, биолог

Как отметил Павел Глазков, эти совы прекрасно видят и днём, что позволяет им охотиться в светлое время суток. Питается ястребиная сова белками, мелкими птицами, мышевидными грызунами.

Ястребиная сова – весьма редкий вид для нашего региона, она занесена в Красную книгу Ленинградской области.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков