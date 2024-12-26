Биолог Глазков рассказал, почему тетерева не любят оттепель

Оказывается, что всё дело в еде.

Тетерева не любят оттепель, рассказал петербургский биолог Павел Глазков. В своем Telegram-канале "Каждой твари по паре" специалист объяснил, почему эти птицы лучше чувствуют себя в морозные дни. Дело оказывается в еде.

Основным зимним лакомством тетеревов являются берёзовые серёжки, почки и кончики веток. Мороз делает берёзовые побеги более хрупкими, что облегчает тетеревам процесс их обкусывания и обламывания. Оттепель лишает птиц этой возможности.

"Кто-кто, а тетерева наверняка обрадовались, когда к нам снова вернулась зима" Павел Глазков

Отметим, что зимой эти птицы сбиваются в стаи, численность которых может достигать сотни особей. Это необходимо им для безопасности, поскольку у них есть серьёзный враг — ястреб-тетеревятник. Благодаря бдительности коллектива при обнаружении хищника вся стая быстро улетает.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы подарили бочку тигру Зевсу из Ленинградского зоопарка.

Видео: Telegram-канал "Каждой твари по паре"