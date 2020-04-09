Киану Ривза в образе Призрачного гонщика показали в фанатском трейлере

Видеоряд собран из нарезки самых разных проектов с участием актера.

Энтузиаст, скрывающийся в сети под ником stryder HD, опубликовал на своем YouTube-канале трейлер с Киану Ривзом в образе Призрачного гонщика. Видеоряд собран из нарезки самых разных проектов с участием актера.

В частности, в ролике можно увидеть фрагменты из фильмов "Джон Уик", "Константин", а также "Агенты Щ.И.Т.", где с помощью нейросетей дорисовали лицо голливудского актера и показали его в образе Призрачного гонщика.

Поклонники Ривза оценили ролик незнакомца. Один из комментаторов предложил снять фильм со "взрослым" рейтингом, заявив, что "Киану Ривз был бы потрясающим Призрачным гонщиком в киновселенной Marvel".

Слухи о том, что американский актер практически достиг соглашения об участии в киновселенной Marvel, буквально взорвали интернет. Пока неизвестно, в каком именно супергеройском образе может предстать Киану перед зрителями, однако многие видят его именно Призрачным гонщиком. Несколькими неделями ранее художник, скрывающийся под ником ultraraw26, показал, как бы выглядел персонаж в исполнении Ривза.

Видео: YouTube / stryder HD