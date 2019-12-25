Киану Ривза показали в образе Призрачного гонщика

Ходят слухи, что актер практически достиг соглашения об участии в киновселенной Marvel.

На минувшей неделе в сети появилась информация, что американский актер Киану Ривз практически достиг соглашения об участии в киновселенной Marvel. Эта новость произвела на поклонников артиста ошеломляющий эффект. Многие начали представлять Киану в образе разных героев. Художник, скрывающийся под ником ultraraw26, показал в своем Instagram, как бы выглядел Призрачный гонщик в исполнении Ривза.

В комментарии к посту автор изображения признался, что для него не имеет никакого значения, кого именно сыграет любимый артист. Однако он ни на минуту не сомневается, что это будет "адский спектакль".

Также Киану Ривза в образе Призрачного гонщика показал другой художник под ником pennock_art.

Интересно, что в реальной жизни Киану серьезно увлекается мотоциклами. Результат переговоров актера с Marvel станет известен в ближайшее время.

Призрачный гонщик – это имя, под которым известны несколько персонажей из Marvel Comics. Первым обязанности Мстителя на двух колесах исполнял техасский рэйнджер по имени Картер Слэйд. Он пошел на службу к демону Мефисто из благородных побуждений, чтобы отправлять в ад души грешников, задержавшихся на Земле. Однако после миссии в Сан-Венганзе Слэйд предал своего нанимателя и скрылся вместе с договором на 1000 проклятых душ.

Чтобы вернуть договор, Мефисто пошел на сделку с Джонни Блэйзом. Мотоциклист-каскадер стал гонщиком ради спасения жизни своего отца. Далее силы перешли Дэниелу Кетчу, который заключил контракт с демоном, чтобы отомстить бандитам, напавшим на его сестру. После него Призрачным гонщиком стала 18-летняя никарагуанская девушка Алехандра Джонс, затем силы перешли к подростку из Лос-Анджелеса Робби Рейесу. Во время одной из уличных гонок его убивают военные. Тогда он и получает силы Духа мщения.

Ранее актрису Ану де Армас показали в образе Ядовитого Плюща.

Фото: Instagram / ultraraw26, pennock_art, кадр из фильма "Призрачный гонщик" 2007 года, режиссер Марк Стивен Джонсон