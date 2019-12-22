Актрису Ану де Армас показали в образе Ядовитого Плюща

Свое видение сексуальной злодейки представил художник под ником BossLogic.

В фильме "Хищные птицы", премьера которого состоялась чуть больше месяца назад, на большом экране появилось много ярких женских персонажей из вселенной DC. Но в то же время остается немало героинь, чье появление зрители ждут с большим нетерпением. В частности, особое внимание приковано к Памеле Айсли или Ядовитому Плющу. Ожидается, что злодейка появится в гипотетическом сиквеле "Хищных птиц" или в спин-оффе "Сирены Готэм-сити".

По мнению некоторых фанатов, отличной кандидатурой на эту роль могла бы стать звезда "Не время умирать" Ана де Армас. Свое видение актрисы в образе сексуальной злодейки представил художник под ником BossLogic. Для обработки он использовал фото Аны, сделанное для испанского Vogue.

Стоит отметить, что идею о включении Ядовитого Плюща в киновселенную DC давно продвигает Марго Робби, сыгравшая Харли Квин. Актриса заявила, что в комиксах отношения между Харли и Плющом достаточно интересны и неоднозначны. Она уверена, что они обязательно должны найти отражение в кино.

Напомним, Ядовитый Плющ уже появлялась в фильмах DC. Суперзлодейку можно увидеть в "Бэтмене и Робине" 1997 года. Ее сыграла Ума Турман.

Ранее Джонни Деппа показали в образе Джокера.

Фото: Instagram / bosslogic