Джонни Деппа показали в образе Джокера

По мнению фанатов, актер может стать великим врагом Бэтмена.

Экранизаций о Темном рыцаре не счесть – начиная с фильмов Тима Бертона, заканчивая последним проектом Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Съемки нового "Бэтмена" стартовали лишь месяц назад, а фанаты уже вовсю обсуждают слухи о возможной трилогии. При этом многие выражают уверенность, что киноновинки многое потеряют, если в них не будет Джокера.

Один из фанатов фильмов о Бэтмене опубликовал в Instagram любопытный фан-арт. На нем изображен Джонни Депп в образе главного врага Сына Готэма. По мнению пользователя с ником death.streak_art, актер может стать великим Джокером.

Обозреватель портала Comic Book Адам Бернхардт, увидев этот снимок, заявил, что этот Джокер далек от злодеев, которых сыграли Хит Леджер и Джаред Лето. При этом он весьма схож с главарем преступной банды в исполнении Джека Николсона.

Что касается слухов о трилогии, то сейчас Ривз уклоняется от прямых ответов. Однако есть сведения, что режиссер подписал контракт на три фильма.

Съемки нового фильма о Бэтмене стартовали в конце января в шотландском Глазго. Главную роль исполнит знаменитый британский актер Роберт Паттинсон. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. В этот раз Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником. Премьера назначена на 2021 год.

Ранее режиссер "Бэтмена" опубликовал фото нового Бэтмобиля.

Фото: Instagram / death.streak_art, кадр из фильма "Бэтмен" 1989 года

Видео: YouTube / Smasher