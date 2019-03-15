Режиссер "Логана" раскрыл детали со съемок фильма

В ночь на 28 мая режиссер Джеймс Мэнголд провел с поклонниками удаленный закрытый показ "Логана" и раскрыл в Twitter некоторые детали со съемок фильма. В частности, он рассказал о пробах Дафни Кин на роль девочки-мутанта Х-23 и показал фото со съемочной площадки.
По словам Мэнголда, они не представляли, какой должна быть Х-23, пока не встретили Дафни Кин. Во время прослушивания юная актриса так сильно ударила Хью Джекмана по руке, что у него появился синяк. Сразу после этого Дафни получила роль.
Также режиссер рассказал, что диалоги в сцене за обеденным столом, когда персонажи остаются на ночевку у семьи фермера, чтобы перевести дух, были полной импровизацией Хью Джекмана и Патрика Стюарта. Мэнголду так понравилось, как актеры подтрунивали друг над другом, что он решил включить эти кадры в монтажный вариант.
Многие фанаты надеялись увидеть в последнем сольнике о Росомахе канонический желтый костюм мутанта, который показали в конце прошлого фильма. Однако режиссер отклонил эту идею, справедливо заявив, что Логан ни за что бы такое не надел.
Премьера фильма "Логан" состоялась в феврале 2017 года. Действие разворачивается в недалеком будущем. Уставший от жизни супергерой заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.
Этот фильм практически сразу попал в топ лучших экранизаций комиксов, заработав отличные оценки от критиков и зрителей. Картина была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий".
Ранее мы писали, что Киану Ривз заставил создателей "Джона Уика" переименовать фильм.
Фото: Twitter / Mangold
Видео: YouTube / iVideos
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