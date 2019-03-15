Режиссер "Логана" раскрыл детали со съемок фильма

К примеру, Дафни Кин получила свою роль после того, как на пробах до синяка ударила Хью Джекмана.

В ночь на 28 мая режиссер Джеймс Мэнголд провел с поклонниками удаленный закрытый показ "Логана" и раскрыл в Twitter некоторые детали со съемок фильма. В частности, он рассказал о пробах Дафни Кин на роль девочки-мутанта Х-23 и показал фото со съемочной площадки.

По словам Мэнголда, они не представляли, какой должна быть Х-23, пока не встретили Дафни Кин. Во время прослушивания юная актриса так сильно ударила Хью Джекмана по руке, что у него появился синяк. Сразу после этого Дафни получила роль.

Также режиссер рассказал, что диалоги в сцене за обеденным столом, когда персонажи остаются на ночевку у семьи фермера, чтобы перевести дух, были полной импровизацией Хью Джекмана и Патрика Стюарта. Мэнголду так понравилось, как актеры подтрунивали друг над другом, что он решил включить эти кадры в монтажный вариант.

Многие фанаты надеялись увидеть в последнем сольнике о Росомахе канонический желтый костюм мутанта, который показали в конце прошлого фильма. Однако режиссер отклонил эту идею, справедливо заявив, что Логан ни за что бы такое не надел.

Премьера фильма "Логан" состоялась в феврале 2017 года. Действие разворачивается в недалеком будущем. Уставший от жизни супергерой заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.

Этот фильм практически сразу попал в топ лучших экранизаций комиксов, заработав отличные оценки от критиков и зрителей. Картина была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий".

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Фото: Twitter / Mangold

Видео: YouTube / iVideos