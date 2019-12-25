Клубника с иглами снова вернулась на полки магазинов

В Австралии покупатель заметил упаковки с клубникой, в которых находились швейные иглы.

Нашпигованная иглами клубника снова вернулась на полки магазинов. Об этом сообщил австралийский телеканал 7 News. Журналисты отметили, что о странном предмете в продукте заявил полиции местный житель Реймонд Келли. Он отметил, что в заведении сети Woolworths продаются упаковки с клубникой в которых находится металл.

Опасный товар Келли приобрел в магазине Woolworths в городе Логан. Австралией заметил, что внутри упаковок двух разных брендов находились швейные иглы.

Я ужаснулся. Моя дочка могла подавиться ими и попасть в больницу. Просто отвратительно. Не понимаю, как кто-то мог такое сделать Реймонд Келли, покупатель

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование. С 20 августа руководство торговой сети Woolworths изъяло поставленную продукцию с клубникой. В оставшихся упаковках новые иглы не обнаружились.

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Фото: couriermail.com.au