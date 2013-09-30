Рестораторы Петербурга подали 140 заявок на размещение летних веранд

В комитете подчеркнули, что упрощённый порядок выдачи разрешений для размещения уличной мебели при кафе и ресторанах не предполагает размещения летних веранд как таковых.

В Петербурге рестораторы подали уже 140 заявлений на выдачу разрешений для размещения летних веранд. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

В комитете подчеркнули, что упрощённый порядок выдачи разрешений для размещения уличной мебели при кафе и ресторанах не предполагает размещения летних веранд как таковых.

Напомним, что с 1 апреля можно подать заявки на летние кафе в Петербурге. В этом году расширили набор сезонной мебели: столы, стулья, кресла, скамьи, софы, вазоны и зонты.

Ранее мы писали, что петербургским ресторанам разрешили размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года. Они должны примыкать к зданию (помещению), в котором находится заведение.

Фото: pexels

