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Петербургским ресторанам разрешили размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года
Сегодня, 12:40
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Петербургским ресторанам разрешили размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года

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Они должны примыкать к зданию (помещению), в котором находится заведение. 

В Петербурге кафе, рестораны и бары смогут размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Согласно документу, заведения общепита получили возможность заключать без проведения аукционов договоры на размещение летних кафе до 31 декабря 2023 года. Они должны примыкать к зданию (помещению), в котором находится заведение. Решение о заключении договора либо об отказе принимается комитетом имущественных отношений в течение 30 дней с даты поступления заявки. 

Тем временем петербургские рестораторы и предприниматели продолжают бойкот против QR-кодов. Его поддержали более 150 баров, ресторанов и магазинов – в списке уже находятся 159 заведений.

Фото: Piter.TV

Теги: заведения общепита, летние кафе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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