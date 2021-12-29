Петербургским ресторанам разрешили размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года

Они должны примыкать к зданию (помещению), в котором находится заведение.

В Петербурге кафе, рестораны и бары смогут размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, заведения общепита получили возможность заключать без проведения аукционов договоры на размещение летних кафе до 31 декабря 2023 года. Они должны примыкать к зданию (помещению), в котором находится заведение. Решение о заключении договора либо об отказе принимается комитетом имущественных отношений в течение 30 дней с даты поступления заявки.

Тем временем петербургские рестораторы и предприниматели продолжают бойкот против QR-кодов. Его поддержали более 150 баров, ресторанов и магазинов – в списке уже находятся 159 заведений.

Фото: Piter.TV