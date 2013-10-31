Гастрономический онлайн-гид запустили в Ленобласти

Путешественникам предложат попробовать локальную кухню от ивангородской миноги и выборгского кренделя до сидра.

В Ленинградской области разработали гастрономический и туристический онлайн-гид в рамках проекта "География на вкус". Боб этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Инструменты позволят спланировать туристический маршрут с посещением мест, где готовят уникальные местные блюда: путешественникам предложат попробовать локальную кухню от ивангородской миноги и выборгского кренделя до сидра. Также с помощью гида можно узнать о лучших отелях и достопримечательностях.

Весь представленный в гиде контент строится на личном опыте гастрономического журналиста Ники Ганич, которая совершила летнее путешествие по региону. Наиболее интересные достопримечательности выбраны журналистом, доктором исторических наук Александром Сидоровым.

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Фото: Pxhere