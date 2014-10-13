В Ленобласти рассказали, как уберечь питомцев от беды

Во всем 30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных.

В последний день осени, начиная с 1931 года, во многих странах отмечают замечательный международный праздник — Всемирный день питомца. Эта дата посвящена всем, кого когда-то приручили. В пресс-службе МЧС по Ленобласти поздравили всех владельцев котов, собак и других животных с праздником.

Пусть наши любимые звери приносят нам только радость, покой, нежность и доброту. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Специалисты дали несколько рекомендаций, при соблюдении которых можно уберечь животное от беды. В МЧС посоветовали следить за тем, чтобы бытовые, автомобильные и другие вредные жидкости находились в недоступном от питомцев месте. Кроме того, важно спрятать от зверей провода и мелкие предметы, которые питомцы могут прогрызть или проглотить. Любителям цветов важно покупать безопасные растения, которыми животное не отравится. Специалисты призвали владельцев питомцев закрывать балконы и окна, использовать ключи для регулировки окон, чтобы засмотревшийся на птичку пушистый друг не выпал на асфальт. В МЧС напомнили, что животным нельзя алкоголь и многие продукты, которые едят люди.

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