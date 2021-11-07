С 1 апреля можно подать заявки на летние кафе в Петербурге

В этом году расширили набор сезонной мебели: столы, стулья, кресла, скамьи, софы, вазоны и зонты.

С 1 апреля можно подать заявление на размещение летнего кафе в Петербурге в упрощенном порядке. Об этом рассказали в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Уличную мебель можно размещать с 1 мая по 15 октября. В этом году расширили набор сезонной мебели: столы, стулья, кресла, скамьи, софы, вазоны и зонты. Кроме этого, мебель должна размещаться вдоль уличного фронта таким образом, чтобы обеспечить 1,5-метровый проход на тротуаре, а площадь участка не должна быть больше площади самого ресторана или кафе.

Подать заявление можно на сайте комитета или по электронной почте.

Ранее мы писали, что петербургским ресторанам разрешили размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года. Они должны примыкать к зданию (помещению), в котором находится заведение.

Фото: Piter.tv