Стало известно, как проходит реставрация консерватории им. Римского-Корсакова

Реставрацию основного здания консерватории начали еще в 2014 году.

Реставрацию петербургской консерватории им. Римского-Корсакова планируют завершить на год раньше, в 2024 году. Соответствующее постановление от 9 августа 2021 года опубликовано на интернет-портале правовой информации. Причиной этому стало опережение темпов строительных работ.

В настоящее время во всю идет реконструкция основного здания консерватории. Однако некоторые студенты успели уже выпуститься, так и не побывав в основном здании. Вот и новый учебный год студенты и преподаватели заведения начнут в соседних зданиях. Профессор кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженная артистка РФ Ирина Шарапова рассказалу телеканалу "Санкт-Петербург", что классы в этих зданиях оставляют желать лучшего.

Вот, сидишь в этих очень маленьких классах, не везде рояли становятся так, как им положено стоять. Иногда они стоят косо, криво. Акустика... Сами понимаете! А то, что там служит нам залом, трудно назвать залом. Вокал – там вообще невозможно экзамен проводить. Ирина Шарапова, профессор кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженная артистка РФ

Проблемой консерватории заинтересовались не только петербургские чиновники, но и президент России Владимир Путин. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в настоящее время власти намерены подготовить план срочных мер: нынешнему подрядчику предстоит исправить все ошибки предыдущих компаний.

Мы внутри посмотрели с губернатором сейчас – это просто вандализм какой-то, каким образом велись работы. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ

Реставрацию основного здания консерватории начали еще в 2014 году. За несколько лет сменилось несколько подрядчиков. Изначально реконструкцию планировали окончить в 2017 году. Но компания "Меандр", которая являлась подрядчиком, расторгнула контракт. Заказчик вовремя не предоставил всю техническую и проектную документацию, которая требовалась для выполнения работ. В этом году суд и вовсе признал компанию "Меандр" банкротом. После отреставрировать здание обещали к 2023 году, затем и к 2025-му.

Piter.TV ранее общался с ректором Санкт-Петербургской государственной Консерватории о затянувшейся реставрации здания на Театральной, Культурном форуме и влиянии пандемии коронавируса на учебный процесс.

Фото: wikimedia.org