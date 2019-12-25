Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ

Документ не набрал голосов поддержки.

Республиканцы заблокировали в понедельник в Сенате американского Конгресса дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начался 1 октября.ТРансляция с заседания велась на официальном сайте законодательного органа США. Для поддержки документа требовалось набрать 60 голосов, однако "за" выступили только 45 человек. "Против" стал 51 законодатель.

Напомним, что в новый американский проект оборонного бюджета на сумму в примерно $770 млрд включены антироссийские санкции. Перед голосованием лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (представляющий штат Кентукки)объявил коллегам о том, что проект будет заблокирован из-за отказа в утверждении со стороны демократов ряда предложений. Ранее республиканцы подготовили 18 поправок. Они включают в себя новые рестрикции против трубопровода "Северный поток - 2".

Сенаторы продолжат обсуждать проект, пока проект не будет принят. Новую дату заседания объявит коллегам политический руководитель демократического большинства в Сенате Чак Шумер (представляющий штат Нью-Йорк).

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