Сенатор Косачев: США не удастся дискредитировать Россию новыми санкциями

Константин Косачев прокомментировал документ, который Сенат США рассмотрит на заседании.

Российский сенатор Константин Косачев заявил о том, что американским конгрессменам не удастся дискредитировать Москву новыми санкциями. Таким образом специалист оценил заявление коллеги из США Роберта Менендеса ввести против РФ новые ограничения в случае, если Россия решит напасть на территорию Киева. Комментарий спикер СФ РФ дал журналистам "РИА Новостей".

Цель понятна - огульно обвинить и заставить оправдываться, а если не выйдет - так хотя бы дискредитировать соперника, чтобы два раза не вставать. Расстрою господина Менендеса: совершенно точно не выйдет - ни оправдываться не будем, ни дискредитировать не получится. Константин Косачев, сенатор РФ

Поправка, внесенная на рассмотрение в Сенат Конгресса США требует от президента Джо Байдена ввести санкции и запреты на въезд против ведущих российских военных и сотрудников разведки. Документ подразумевает увеличение военной поддержки Украины, а также введения санкций против банков, нефтегазовых корпораций, компаний по добыче полезных ископаемых и другие мероприятия.

Axios: сенатор США предложил ввести санкции против РФ при "вторжении на Украину".

Фото: Facebook / Olga Amelchenkova

