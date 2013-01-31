Вашингтон сможет покрывать расходы до 3 декабря.

Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на $480 млрд. Трансляция заседания в Палате представителей велась на местном телеканале C-SPAN. В Минфине США отметили, что данное решение законодателей позволит стране покрывать расходы до 3 декабря текущего года. На прошлой неделе аналогичный документ принял Сенат Конгресса. Теперь инициатива поступит на подпись американского президента Джо Байдена.

Напомним, что утвержденная Конгрессом мера позволит повысить лимит государственного долга США до $28,9 трлн. В противном случае страна столкнулась бы с угрозой дефолта. Республиканцы и демократы смогли достичь взаимопонимания о необходимости принятия инициативы до начала декабря.

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News