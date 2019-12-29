Массу им могут прибавлять кольца.

Решена загадка гигантских "ватных" планет или суперпаффов (super-puffs). Астрономы опубликовали результаты исследований в научном издании Science Alert. Ученые решили, что на самом деле объекты имеют огромную систему колец. Их можно обнаружить при помощи транзитного метода, а также метода Допплера.

У суперпаффов масса планет оказывается непропорционально низкой по сравнению с ее размером. Она составляет менее 1% от массы газового гиганта, что сравнимо с плотностью сахарной ваты. Гипотеза ученых говорит о том, что размер, кажущийся гигантским, на самом деле является кольцами.

Напомним, что самыми известными суперпаффами являются Kepler 87c, Kepler 117c и HIP 41378f. Они находятся близко от родительских звезд. Предположительно их кольца могут оказаться каменными телами, а не ледяными. Они должны быть сплющены из-за большой скорости вращения.

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