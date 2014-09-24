Ремонт проспекта Стачек завершён в Петербурге

В общей сложности на участке обновили свыше 20 тыс. т дорожного покрытия, установили новые люки и нанесли разметку.

Основные ремонтные работы на проспекте Стачек подошли к концу. Дорожники полностью заменили асфальт на участке от площади Стачек до Ленинского проспекта в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе традиционного радиообращения.

В общей сложности на участке обновили свыше 20 тыс. т дорожного покрытия, установили новые люки и нанесли разметку.

Кроме того, в рамках мероприятий обновлено освещение на Пулковском шоссе. С 2021 года там установлено около 1,5 тыс. новых светодиодных фонарей. Сотрудники Ленсвета выполняют аналогичные работы в квартале, границы которых находятся вокруг проспекта Шаумяна, Якорной улицеы и Красногвардейской площади.

Ранее мы сообщили о том, что на Ленинском проспекте завершен ремонт дороги.

Фото: Piter.TV