На Пулковском шоссе завершено обновление системы наружного освещения

Поэтапная модернизация системы освещения Пулковского шоссе началась в 2022 году, основная часть работ выполнена в 2023 году.

На одной из главных магистралей Петербурга последние 923 натриевых светильника заменили на светодиодные. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Поэтапная модернизация системы освещения Пулковского шоссе началась в 2022 году, основная часть работ выполнена в 2023 году. Всего за два года смонтировано 1413 фонарей нового поколения. Фонари заменили на всём шоссе, кроме участка между двумя железнодорожными мостами, от дома номер 34 до КАД. Там предполагается проведение реконструкции.

Общая протяженность магистрали от площади Победы до Волхонского шоссе составляет 12,6 км. Система наружного освещения трассы была введена в 1970 году и реконструирована в 2006 году.

Всего в планах Комитета по энергетике и инженерному обеспечению до конца года заменить 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные.

Ранее на Межозерной улице реконструировали освещение. Фонари нового поколения требуют в 1,5 раза меньше электроэнергии в сравнении со старым освещением.

Фото: Смольный