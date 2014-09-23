На Люботинском проспекте установили новое освещение

В Московском районе завершена реконструкция наружного освещения на Люботинском проспекте. Для более равномерного освещения проезжей части энергетики разместили по два светильника на каждой опоре. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Теперь проспект освещают 44 светодиодных светильника нового поколения. Кабельная линия преимущественно подземная протяженностью 1122 метра.
Всего в этом году в Московском районе реконструкцию ждут еще шесть объектов.
Ранее сообщалось, что на Межозерной улице реконструировали освещение.
Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга
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