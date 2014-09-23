На Люботинском проспекте установили новое освещение

В Московском районе Петербурга завершена реконструкция наружного освещения на Люботинском проспекте. Реконструкции ждут еще шесть объектов района.

В Московском районе завершена реконструкция наружного освещения на Люботинском проспекте. Для более равномерного освещения проезжей части энергетики разместили по два светильника на каждой опоре. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Теперь проспект освещают 44 светодиодных светильника нового поколения. Кабельная линия преимущественно подземная протяженностью 1122 метра.

Всего в этом году в Московском районе реконструкцию ждут еще шесть объектов.

Ранее сообщалось, что на Межозерной улице реконструировали освещение.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга