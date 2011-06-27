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На Межозерной улице реконструировали освещение
Сегодня, 15:37
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На Межозерной улице реконструировали освещение

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В Выборгском районе в рамках адресной инвестиционной программы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению завершена реконструкция наружного освещения на Межозёрной улице.

На Межозерной улице установлено 11 современных светодиодных фонарей, проложено 300 метров линий. С новыми светильниками улица стала более безопасной для автомобильного и пешеходного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Применение энергоэффективных технологий позволяет экономить бюджетные средства. Фонари нового поколения требуют в 1,5 раза меньше электроэнергии в сравнении со старым освещением.

Ранее сообщалось, что строители приступили к переносу теплосетей на Южной улице.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Теги: освещение, реконструкция, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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