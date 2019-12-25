Строители приступили к переносу теплосетей на Южной улице

Диаметр тепломагистрали составит 1440 мм.

В Приморском районе начался следующий этап строительства Южной улицы: дорожники приступили к переустройству теплосетей вдоль Приморского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ),

Диаметр тепломагистрали составит 1440 мм. Специалисты готовятся смонтировать металлоконструкции, а также выполнить сварочные работы по сборке трубопроводов постоянной тепловой сети и обустроить наружное освещение. Ранее был завершён монтаж технологической эстакады, протяжённость которой составляет 39 м.

Напомним, что в завершении строительства шестиполосная Южная дорога соединит Лахта-Ольгино с Шуваловским проспектом. Благодаря трассе не придётся решать проблему с пересечением ж/д путей. Её длина составит 1700 м, по периметру оборудуют остановочные пункты и дорожные знаки.

Ранее мы сообщили о том, что нШуваловском проспекте открыли рабочее движение.

Фото: пресс-служба КРТИ