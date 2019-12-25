В квартале 11 Большая Охта реконструируют освещение

В Красногвардейском районе началась реконструкция освещения в квартале 11 Большая Охта.

В Красногвардейском районе началась реконструкция наружного освещения в квартале 11 Большая Охта, расположенном в границах Якорной улицы, проспекта Шаумяна и Красногвардейской площади. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 1968 года "Ленсвет" на этой территории занимается наружным освещением. Фонарей стало не хватать из-за новых домов, которые начали появляться в районе. Раньше их было 16 штук.

В ходе работ специалисты установят 111 современных энергосберегающих светильников, 72 опоры, смонтируют более двух километров подземного кабеля. Новое освещение получат внутриквартальные проезды, 4 детские и 2 спортивные площадки, а также футбольное поле.

Ранее сообщалось, что на Пулковском шоссе завершено обновление системы наружного освещения.

Фото: администрация Петербурга