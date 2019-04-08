  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ленинском проспекте завершен ремонт дороги
Сегодня, 9:35
161
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Ленинском проспекте завершен ремонт дороги

0 0

Магистраль стала одним из самых сложных и масштабных объектов дорожного ремонта в этом году.

На Ленинском проспекте завершены основные ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Магистраль стала одним из самых сложных и масштабных объектов дорожного ремонта в этом году. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

На Ленинском проспекте специалисты устранили колейность, выбоины и трещины, которые появились из-за большой загруженности магистрали. На участке протяженностью 3,3 км от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев было обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, заменен бортовой камень, отремонтированы колодцы и люки.

Для маломобильных людей на пешеходных переходах специалисты занизили бордюрные камни, оборудовали пологие съезды с тротуаров.

Также завершается ремонт дороги на проспекте Стачек (от площади Стачек до Ленинского проспекта). Там дорожники отремонтировали проезжую часть и доделывают тротуары.

Фото: Piter.tv

Теги: крти, ленинский проспект, проспект стачек, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Raislinits LerCleange
Сегодня 10:43

Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.

Зеркало видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены ----- https://come.to/zerkalo

Функциональное термобелье с влаговыводящей и теплообменной функцией, обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Очень удобное и качественное и цена супер ----- https://come.to/vtermo

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии