На Ленинском проспекте завершен ремонт дороги

Магистраль стала одним из самых сложных и масштабных объектов дорожного ремонта в этом году.

На Ленинском проспекте завершены основные ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Магистраль стала одним из самых сложных и масштабных объектов дорожного ремонта в этом году. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

На Ленинском проспекте специалисты устранили колейность, выбоины и трещины, которые появились из-за большой загруженности магистрали. На участке протяженностью 3,3 км от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев было обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, заменен бортовой камень, отремонтированы колодцы и люки.

Для маломобильных людей на пешеходных переходах специалисты занизили бордюрные камни, оборудовали пологие съезды с тротуаров.

Также завершается ремонт дороги на проспекте Стачек (от площади Стачек до Ленинского проспекта). Там дорожники отремонтировали проезжую часть и доделывают тротуары.

Фото: Piter.tv