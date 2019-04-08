На Ленинском проспекте завершен ремонт дороги

На Ленинском проспекте завершены основные ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Магистраль стала одним из самых сложных и масштабных объектов дорожного ремонта в этом году. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.
На Ленинском проспекте специалисты устранили колейность, выбоины и трещины, которые появились из-за большой загруженности магистрали. На участке протяженностью 3,3 км от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев было обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, заменен бортовой камень, отремонтированы колодцы и люки.
Для маломобильных людей на пешеходных переходах специалисты занизили бордюрные камни, оборудовали пологие съезды с тротуаров.
Также завершается ремонт дороги на проспекте Стачек (от площади Стачек до Ленинского проспекта). Там дорожники отремонтировали проезжую часть и доделывают тротуары.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
Зеркало видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены ----- https://come.to/zerkalo
Функциональное термобелье с влаговыводящей и теплообменной функцией, обладает антибактериальными и гипоаллергенными свойствами. Очень удобное и качественное и цена супер ----- https://come.to/vtermo