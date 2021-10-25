Разводной мост построят для перехода ШМСД через Неву

По задумке, мост будет низким и иметь легкие конструкции, которые практически сливаются с железнодорожным мостом и не портят виды ни с одной стороны.

Над Невой построят разводной мост для Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Известно, что переправа будет повторять архитектуру Финляндского железнодорожного моста. Скоростную трассу направят от ЗСД в районе Благодатной улицы на северо-восток и сблизят с КАД в районе Кудрово. Об этом пишут "Невские новости".

По задумке, мост будет низким и иметь легкие конструкции, которые практически сливаются с железнодорожным мостом и не портят виды ни с одной стороны. Необходимость строительства переправы может быть вызвана загруженностью ближайших мостов — Александра Невского и Володарского, — которые находятся почти в семи километрах от участка и часто стоят в пробках.

Напомним, что КГИОП изменил исторические границы Октябрьской набережной. В частности, внесли изменения на участке, который примыкает к Финляндскому железнодорожному мосту. По мнению КГИОП, этот участок утратил подлинный архитектурный облик. Также поблизости происходит строительство ШМСД. Четвертый этап магистрали реализуют на Октябрьской набережной. На этом участке возведут разводной мост через Неву.

Ранее в центре Петербурга обрушилась часть фасада приюта принца П. Г. Ольденбургского. Петербуржцы переживают, что аварийное здание угрожает жизни горожан.

Фото: Piter.tv

