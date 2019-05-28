Исторические границы Октябрьской набережной изменил КГИОП

По мнению КГИОП, этот участок утратил подлинный архитектурный облик. Также поблизости происходит строительство ШМСД, который затрагивает участок набережной.

Стали известно, что КГИОП изменил исторические границы Октябрьской набережной. В частности, внесли изменения на участке, который примыкает к Финляндскому железнодорожному мосту.

По мнению КГИОП, этот участок утратил подлинный архитектурный облик. Также поблизости происходит строительство ШМСД. Четвертый этап магистрали реализуют на Октябрьской набережной. На этом участке возведут разводной мост через Неву.

Ранее Петербургу выделили 24 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава. На средства кредита предполагается прибрести в течение 2-х лет 169 трамвайных вагонов для "Горэлектротранса".

Фото: Piter.tv