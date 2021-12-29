  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургу выделили 24 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава
Сегодня, 16:04
225
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербургу выделили 24 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава

0 0

На средства кредита предполагается прибрести в течение 2-х лет 169 трамвайных вагонов для "Горэлектротранса".

Петербург получит 24 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава. Об этом в пятницу, 28 января, рассказали в пресс-лужбе Смольного. 

С Минфином России было заключено соответствующее соглашение о предоставлении инфраструктурного кредита. Подобные кредиты выдают по ставке 3% годовых под конкретные проекты.

Планируется, что средства направят на строительство транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока. Кроме этого, получил поддержку проект строительства Витебской развязки - первый этап создания Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

На средства кредита предполагается прибрести в течение 2-х лет 169 трамвайных вагонов для "Горэлектротранса".

Ранее мы сообщали, что в ОЖД перечислили более 13 млрд налогов в региональные бюджеты.

Фото: Piter.tv

Теги: кредит, минфин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Щелконогов Игорь
Сегодня 17:49

Жители этих миллиардов не заметят , а вот для Беглова и Смольного , это большой куш . Раздербанят его быстро , за то воспоминания у них останутся самые приятные .

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии