Сергей Марченко подтвердил данные о том, что к проблеме могут быть причастны представители Минобороны Украины.

Украинский министр по финансам Сергей Марченко признал случаи коррупции на территории своей страны. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках интервью для журналистов из новостного агентства The Bloomberg. Эксперт с Банковой отметил, что в том числе такие денежные махинации происходили и со стороны чиновников, занимающимися закупками вооружений и снарядов для армии. Таким образом чиновник прокомментировал слова корреспондента издания о том, что на Украине есть задокументированные факты коррупции, включая и сотрудников из министерства по обороне.

Когда мы говорим о закупке вооружений, боеприпасов, определенно может быть много проблем, связанных с некоторыми министерствами и некоторыми предприятиями ... Есть много посредников, которые пытаются помочь нам найти снаряды, например .... Вот почему есть некоторые люди, бизнесмены, посредники, которые берут свою долю. Сергей Марченко, глава Минфина Украины

Сергей Марченко отметил, что не винит в коррупции профильные министерства или жителей Украины.

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