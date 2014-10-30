Минфин скорректирует цену отсечения нефти для будущего бюджета

Этот вопрос рассмотрят при подготовке федерального бюджета на следующую трехлетку.

Министерство финансов России скорректирует цену отсечения нефти для будущего бюджета. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на пленаром заседании Госдумы.

По его словам, этот вопрос рассмотрят при подготовке федерального бюджета на следующую трехлетку. Силуанов отметил, в обсуждении вопроса также примут участие депутаты.

Непростой вопрос, но в рамках обсуждения бюджета на предстоящую трехлетку вместе с вами будем его решать. Антон Силуанов, глава Министерства финансов РФ

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