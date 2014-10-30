Правительство предлагает выделить 145 млрд рублей на субсидирование "Семейной ипотеки"

Антон Силуанов рассказал о поправках в бюджет страны на 2025 год.

Федеральное правительство предлагает выделить 145 миллиардов рублей на субсидирование государственной программы "Семейная ипотека". Соответствующее заявление перед законодателями из нижней палаты парламента сделал министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник презентовал депутатам в первом чтении законопроект с поправками о федеральном бюджете на 2025 год. Эксперт раскрыл сведения об увеличении в текущем году ассигнований по взятым на кабинет министров социальным обязательствам, связанным с субсидированием процентных ставок.

По ипотеке — здесь мы предусмотрели дополнительные выплаты и по "Семейной ипотеке", и по льготной ипотеке, по которым обязательства у нас длящиеся. На эти цели предлагается выделить дополнительно 280 млрд рублей... Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ