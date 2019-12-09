Минфин сообщил о притоке в РФ "ковбойских денег" от иностранцев

Отмечается, что эти деньги принадлежат хедж-фондам, которые "рискуют санкционным режимом".

Министерство финансов РФ сообщило о притоке в страну "ковбойских денег" от иностранцев. Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Иван Чебесков.

По его словам, эти деньги принадлежат хедж-фондам, которые "рискуют санкционным режимом", чтобы через дружественные юрисдикции заводить небольшие финансы. Чебесков подчеркнул, что на фоне динамики курса рубля "какие-то ручейки начинают заходить".

Ранее Силуанов назвал самые выгодные средства накопления денег.

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