Сбер зафиксировал рост спроса на потребительское кредитование в апреле на 15% в СЗФО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объём вырос на 10%.

В апреле 2025 года жители Северо-Запада оформили в Сбере кредиты на потребительские нужды на сумму 8,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем выдано в марте.

Лидеры по позитивной динамике спроса – Псковская и Калининградская области, где прирост кредитования в денежном выражении составил 31% и 27% соответственно. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объём вырос на 10%.

Мы видим некоторое оживление на рынке кредитования. Это связано как с постепенным началом сезона отпусков и ремонтов, так и с улучшением условий на кредиты. К примеру, в апреле Сбер увеличил скидку до двух процентов на ставку для тех, кто получает зарплату на карты банка. Есть предпосылки к тому, что спрос будет нарастать. Для этого Сбер старается создавать максимально доступные условия, чтобы люди могли, не откладывая на неопределённый срок, решать важные для них вопросы: лечение, отдых, ремонт жилья и автомобилей, крупные покупки и другие. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Жители Северо-Запада с начала года берут автокредиты на 75% чаще, чем годом ранее.

Фото: Piter.tv