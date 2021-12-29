В ОЖД перечислили более 13 млрд налогов в региональные бюджеты

Налоговые отчисления в бюджет Петербурга составили 3,3 млрд рублей.

Во вторник, 25 января, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что за 2021 год сумма налоговых отчислений ОАО "РЖД" в бюджеты субъектов РФ в границах ОЖД составила более 13 млрд рублей.

Так, налоговые отчисления в бюджет Петербурга составили 3,3 млрд рублей, а в бюджет Ленобласти – 4,5 млрд рублей. Кроме того, в бюджет Карелии перечислили более 1,6 млрд рублей, Тверской области – 1,3 млрд рублей, Мурманской области – 1 млрд рублей, Новгородской области – 789 млн рублей, Псковской области – 587 млн рублей.

Фото: Piter.tv