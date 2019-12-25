Размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП

Госдолг страны в мае составил 1 950 млрд евро.

Размер государственного долга Великобритании впервые за 57 лет превысил размер ВВП. Об этом заявили представители национальной статистической службы (ONS). Эксперты объяснили, что в мае 2020 года госдолг достиг отметки в 1 950 млрд евро (или 2 421 млрд долларов). За последний год долг увеличился на 20,5 процентных пункта.

Размер государственного долга в конце мая 2020 года составил 100,9% от размера ВВП представители ONS

Аналитики подчеркнули, что таким большим госдолг Великобритании не был с марта 1963 года.

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