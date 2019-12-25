Размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП

Размер государственного долга Великобритании впервые за 57 лет превысил размер ВВП. Об этом заявили представители национальной статистической службы (ONS). Эксперты объяснили, что в мае 2020 года госдолг достиг отметки в 1 950 млрд евро (или 2 421 млрд долларов). За последний год долг увеличился на 20,5 процентных пункта.
Размер государственного долга в конце мая 2020 года составил 100,9% от размера ВВП
представители ONS
Аналитики подчеркнули, что таким большим госдолг Великобритании не был с марта 1963 года.
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