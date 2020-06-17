Известному рыжему питомцу было 14 лет.

В Британии скончался известный уличный кот Боб. Об этом рассказали журналисты из Bookseller. Они отметили, что получили информацию от владельца питомца - музыканта, писателя Джеймса Боуэна.

Боб спас мне жизнь. Вот так просто. Он был для меня больше чем компаньоном Джеймс Боуэн, хозяин кота Боба

Известно, что кот умер 15 июня в возрасте 14 лет. Владелец Боба подчеркнул, что "такого кота больше не было и никогда не будет".

Напомним, что история дружбы Боба и Джеймса началась в 2007 году. Музыкант отвел бездомное животное к ветеринару, а после на время забрал его к себе домой. Кот получил кличку в честь одного из персонажей "Твин Пикс". Позже Джеймс написал о своей жизни несколько книг. Это принесло ему и коту Бобу популярность. После выпуска первой книги издательство продало более одного миллионов копий на территории Великобритании.

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Видео: Youtube/ Sky News